Nothing’s Carved In Stoneが今秋、自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を横名阪にて開催することは既報のとおり。そのゲストバンドが最終発表となった。10月2日の愛知・名古屋DIAMOND HALLにcinema staff、10月30日の大阪・GORILLA HALL OSAKAに初対バンとなるフレデリックが決定した。ツアー初日9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohamaには[Alexandros]が出演することが既に発表されており、これにて全ゲストバンドが