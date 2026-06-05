大分空港の人気スポット「足湯」が10周年を迎え5日、記念イベントが開かれました。 【写真を見る】大分空港「足湯」10周年！年間3万6000人利用の人気スポット感謝のバラ風呂や抽選会 大分空港では温泉の良さを知ってもらおうと、10年前から到着ロビーに足湯を設置していて、年間およそ3万6000人が利用しています。 10周年に合わせて5日イベントが開かれ、浴槽には杵築市のバラ園で育てられた赤やピンクのバラが浮かべら