巨人―オリックス戦プロ野球・オリックスの25歳左腕が見せた驚きの変化球が、話題を集めている。打者が思わずのけぞる“ジェットコースター”のような軌道のスライダーには、ファンも「凄まじい変化量」「誰が打てるんだよ」といった声を上げている。3日に東京ドームで行われた巨人との交流戦に先発したのは曽谷龍平投手。3回2死一塁で2番浦田を迎えた場面では、2ストライクと追い込んだ3球目にスライダーを投じた。左打者にと