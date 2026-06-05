巨人―オリックス戦

プロ野球・オリックスの25歳左腕が見せた驚きの変化球が、話題を集めている。打者が思わずのけぞる“ジェットコースター”のような軌道のスライダーには、ファンも「凄まじい変化量」「誰が打てるんだよ」といった声を上げている。

3日に東京ドームで行われた巨人との交流戦に先発したのは曽谷龍平投手。3回2死一塁で2番浦田を迎えた場面では、2ストライクと追い込んだ3球目にスライダーを投じた。左打者にとっては、まるで自分の顔面に向かってくるように感じるところから、鋭く曲がってストライクゾーンへ。浦田は思わず仰け反って尻もちをついたが、結果は三振。驚いた表情を浮かべていた。

曽谷はその後も巨人打線を翻弄し、7回2安打1失点、10三振を奪う好投を見せた。曲がり幅の大きさから“ジェットコースター”とも評される変化球を、中継したスポーツチャンネル「DAZN」の野球公式Xが「キレがすごい 曽谷龍平のスライダーに思わずのけ反る 当たりそうなところからストライクゾーンへ」と記して動画で公開すると、ファンも反応している。

「これはマジでやべえなって思った。おみごと」

「何今の！？！？みたいな顔しとる」

「とんでもねえ変化球」

「変化の値見てたらスライダーってより横滑りの大きいカーブって感じ」

「誰が打てるんだよ」

「ファーストに牽制して山中が投げてきたみたいに感じるのかな？笑」

「漫画みたいなのけ反り方 凄まじい変化量ですね！」

「調子良い時の曽谷やな 素晴らしい」

試合は巨人が丸の満塁弾などで逆転し、曽谷の好投も実らず、4-5でオリックスが敗れている。



（THE ANSWER編集部）