人生初の骨折。ご迷惑、ご面倒、ご心配をかけた皆さん、すみませんでした『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「骨折」について語る。＊＊＊もうすぐ6月。2026年上半期の市川一大トピックは、人生初の骨折！25年の12月20日に右手の手首をがっつり折り、しばらく骨折と共に歩みました。初骨折。しかも利き手。もちろん世の中には