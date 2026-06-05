6月5日（金）の『ザワつく！金曜日』は、音楽特番『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』との豪華合体3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』は、ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が愉快な仲間たちとおくる新しいカタチの音楽バラエティー。今回は、ちさ子が“芸能界の恩人”と慕う高田純次、『ザワつく！金曜日』司会進行役でおなじみ高橋茂雄（サバンナ）と、「住