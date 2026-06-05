高嶋ちさ子、“芸能界の恩人”高田純次らと吉祥寺で爆笑街歩き！コンサートの重大発表も

6月5日（金）の『ザワつく！金曜日』は、音楽特番『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』との豪華合体3時間スペシャルで放送される。

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『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』は、ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が愉快な仲間たちとおくる新しいカタチの音楽バラエティー。

今回は、ちさ子が“芸能界の恩人”と慕う高田純次、『ザワつく！金曜日』司会進行役でおなじみ高橋茂雄（サバンナ）と、「住みたい街ランキング」常連の東京・吉祥寺へ。昭和レトロな雰囲気漂う商店街を中心に、爆笑街歩きを楽しむ。

オープニング、高田は恒例のコスプレで登場。今回は音楽会にちなんでベートーヴェンにふんしたのかと思いきや、高田ならではのダジャレをさく裂させた珍キャラクターとして出現し、ちさ子はのっけから大笑いする。

一行は、“行列ができる大人気メンチカツ”や、“こだわり牛乳の飲み比べ”、“究極の牛丼”などを堪能して大喜び。

また、高田が高校時代に通っていたという思い出のジャズ喫茶も訪問。約4000枚のレコードに囲まれながら、意外とモテた!? 高田の若かりし頃の知られざるエピソードが続々飛び出し、大盛り上がり。ちさ子が長男の大学受験秘話を明かす場面も。

また、コンサート会場に飾る「縁起物オブジェ」づくりにも挑戦。昨年、思い思いにデコレーションした「だるま」をコンサート会場にディスプレイしたところ、フォトスポットとして大好評を博したが、今回はいったいどんな縁起物を作るのか？

◆ちさ子から新たなムチャブリも!?

スタジオでは、『高嶋ちさ子のザワつく！音楽会』のステージで楽器演奏にチャレンジしてきた石原良純、柳沢慎吾、亜希、サバンナ・高橋が集結し、大発表を行う。

ファン待望の今年度の『高嶋ちさ子のザワつく！音楽会2026』の公演スケジュールを解禁するとともに、コンサート来場者9723人に大調査した、それぞれに“演奏してほしいソロ曲BEST10”のアンケート結果を大発表する。

そのなかから、高橋克典、中山秀征を含めた全員のソロ演奏曲を選ぶことに。ランクインするのは誰もが知る名曲ばかりだが、それぞれどの曲をソロナンバーとして選ぶのか？

さらに、ちさ子が新たな課題をムチャブリして、メンバーは大混乱!? ちさ子が考えた新企画とは、はたして？

このほか、「昭和歌謡」をテーマに豪華歌手たちが競演するコンサート『高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭2026』に関する大発表も行われる。

◆偉大な父を持つ苦悩

よる7時台の『ザワつく！金曜日』ブロックでは、豊富なトッピングで大人気の讃岐うどん専門店のオープンキッチンをスタジオに再現。誰がいちばんおいしそうなうどんに仕上げられるのか、トッピングのセンスを競う『最強トッピング王決定戦』が開催される。

今回は、ザワつくトリオのほかに特別チャレンジャーも参戦!? 突如現れたその人物に、長嶋一茂は文句たらたら。いったい誰が登場するのか？

また、今SNSで話題をよんでいる“良純似の赤ちゃん”のかわいい映像も紹介され、スタジオ大歓喜。

“親子”をテーマにトークが展開し、そこから一茂が偉大な父・茂雄さんと比較され、もがき続けてきた苦悩の日々を激白することに。

一茂が吐露する胸の内に、同じく偉大な父を持つ良純も深く共感する。