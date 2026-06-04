日本代表MF久保建英が、FIFAワールドカップ2026の開幕を前にFIFA（国際サッカー連盟）のインタビューに応じ、自身初となった前回大会を振り返るとともに、今大会への意気込みを語った。2022年のカタール大会では、21歳でメンバー入りを果たした久保。日本代表の中では最年少選手となった久保は、2試合に出場したものの、ともに45分間のプレーとなり不完全燃焼に終わった。ドイツ代表、スペイン代表と強豪国を相手に番狂わせ