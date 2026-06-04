トヨタ「新型ハイラックス」専用“GRカスタムパーツ”発表トヨタが2026年5月28日に発売した、ピックアップトラックの新型「ハイラックス」。その発表にあわせてトヨタ カスタマイジング ＆ ディベロップメントは、ハイラックスのタフな個性をさらに引き立てる「GR PARTS（GRパーツ）」の専用カスタマイズアイテムを発表しました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイラックス GRパーツ仕様」です！（69枚）ドレス