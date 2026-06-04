トヨタ「新型ハイラックス」専用“GRカスタムパーツ”発表

トヨタが2026年5月28日に発売した、ピックアップトラックの新型「ハイラックス」。

その発表にあわせてトヨタ カスタマイジング ＆ ディベロップメントは、ハイラックスのタフな個性をさらに引き立てる「GR PARTS（GRパーツ）」の専用カスタマイズアイテムを発表しました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイラックス GRパーツ仕様」です！（69枚）

ドレスアップによるスタイリングの向上だけでなく、空力特性や走行性能の改善といった機能面を強く意識しているのが、GRパーツならではの魅力。

まず車両の顔つきを大きく変貌させるのが、ワイドな台形デザインを採用した「GRフロントグリル」（6万7100円／消費税込、以下同）です。

表面にツヤありのブラック塗装を施すことで、車体前部に引き締まった印象と強固な塊感を与え、標準モデルとは一味違う表情を作り出します。

また、車両の後方で力強いアクセントとなる「GRドレスアップマフラー」（14万800円）は、直径100mmという大迫力の2本出しテールエンドを採用しており、GRブランドらしいスポーティな走りを視覚的にも予感させます。

そして、オフロード車には欠かせない泥よけである「GRマッドフラップ」（4万700円）では、ボディカラーや好みに合わせてブラックとレッドの2色が用意されており、足元のタフなスタイルをより一層際立たせます。

もちろん見た目の迫力を増すだけでなく、空気の力を使って走りを安定させるアイテムも揃っています。

窓枠に装着する「GRスポーツサイドバイザー」（5万5000円）は、フロントガラス側から流れ込んだ風が車内に再び侵入するのを防ぐ閉じた形状となっており、車内の換気性能を効率的に向上させています。

さらにバイザーの表面には空気の乱れを整えるエアロスタビライジングフィンが設けられており、直進時の安定性やステアリングの応答性も高める空力パーツとしての機能も持ち合わせています。

そして、ピックアップトラック特有の乗り心地を乗用車のように上質に変化させる機能部品として注目されるのが、車体の剛性や振動をコントロールするアイテム群です。

専用設計となるボディ前後の「GRパフォーマンスダンパー」（11万円）は、走行中の不快な揺れやロードノイズを効果的に吸収し、長距離ドライブなどでの乗車時の快適性を大幅に引き上げます。

くわえて、標準のドアストライカー部分と交換して装着する「GRドアスタビライザー」（3万3000円）は、ドアと車体の隙間をスペーサーで物理的に埋めることで車体全体の剛性を高めます。

これにより、ハンドルを切った際の車体のねじれや反応遅れがなくなり、ドライバーの意図に忠実なリニアなハンドリングが実現します。

新型ハイラックスが持つ本来の力強さを視覚的に強調しつつ、毎日の市街地走行から休日の過酷なアウトドアレジャーまで、あらゆるシーンで上質かつ快適な走行をサポートしてくれるこれらのカスタマイズアイテム。

見た目と機能性を高次元で両立させたGRパーツを取り入れて、自分だけの理想的なオフロードスタイルを作り上げてみてはいかがでしょうか。