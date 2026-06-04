大分県内で去年、産まれた子どもの数は5666人で、統計開始以降の最少人数を15年連続で更新しました。 県の人口動態統計によりますと、去年県内で産まれた子どもの数は5666人で、前年から291人減少し、15年連続で過去最少を更新しました。 また、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数を示す合計特殊出生率は「1.33」で、前年から0.04ポイント下がり、これも過去最少となりました。 去年の死亡数は1万6333人で、出生数から死亡