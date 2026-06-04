なぜMrs. GREEN APPLEは日本を代表する大ヒットアーティストとなれたのか。音楽評論家の柴那典さんは「ミセスの人気拡大において特徴的なのは『バズる』という偶発的な力学があまり寄与していない、ということだ」という――。※本稿は、柴那典『ヒットの復権』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」で最優秀アーティスト賞を受賞後、撮影に応じる3人組ロックバン