6月4日から始まった歯と口の健康週間に合わせ、大分県別府市のこども園で歯科衛生士を目指す学生が園児に正しい歯みがき方法を指導しました。 【写真を見る】4日から「歯と口の健康週間」未来の歯科衛生士が園児に歯の大切さを指導大分・別府市 この取り組みは6月4日から10日までの「歯と口の健康週間」に合わせて、別府市の県歯科技術専門学校が6月1日から実施しています。 市内の「いしがきこども園」に4日、歯科衛生士を