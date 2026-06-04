2025年度、県外から徳島へ移住してきた人は3360人と、これまでで最も多くなりました。県によりますと2025年度、県外から徳島へ移住してきた人は、前の年度より165人多い3360人で、過去最多を更新しました。3000人を超えるのは3年連続です。年代別で最も多かったのは20代で1233人、次いで30代が646人、20歳未満が395人と、30代以下の若者・子育て世代が全体の67.7％を占めています。移住前に住んでいた都道府県は、多かった順に大阪