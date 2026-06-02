タレントの北斗晶が6月1日に自身のアメブロを更新。リピートで注文した温泉豆腐を堪能したことを明かした。この日、北斗は「時差投稿になりますが私は、孫を連れてまた畑に行き草むしりに水やりをしたり1番好きなことが出来た休日でした」と報告。畑では、孫・寿々ちゃんが「長靴を脱いで、走り出した」といい、その元気な様子を「ポニョみたいで 足の裏が真っ黒だけどそんな事は気にしない！！」と愛情たっぷりにコメントした。続