協同乳業の「メイトーのなめらかプリン」シリーズが、アサヒ飲料の「カルピス」と初コラボです。甘酸っぱく爽やかな「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」が6月15日より、全国のスーパー・コンビニにて、期間限定で販売されます。メーカー希望小売価格は145円（税抜）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】新発売「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」は、日本初の乳酸菌飲料「カルピ