協同乳業の「メイトーのなめらかプリン」シリーズが、アサヒ飲料の「カルピス」と初コラボです。

甘酸っぱく爽やかな「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」が6月15日より、全国のスーパー・コンビニにて、期間限定で販売されます。メーカー希望小売価格は145円（税抜）です。

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新発売「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」は、日本初の乳酸菌飲料「カルピス」をソースに使用。パッケージには象徴的な水玉模様があしらわれており、コラボならではの限定デザインとなっています。

なめらかで濃厚なプリンに、「カルピス」の甘酸っぱさを合わせた、親しみのある味同士の組み合わせ。

さらに「カルピス入りソース」は通常の2倍量となっており、スプーンですくうたびにたっぷりソースとプリンによる味の変化が楽しめます。

どちらも親しみのある味だけに、これは“反則級”の組み合わせと言えそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060203.html