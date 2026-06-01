「そのまま食べる」と「かき混ぜて食べる」で食感が変わる……そんなちょっと不思議なカップデザートがブルボンから登場します。株式会社ブルボンは、期間限定商品「もちゅとろスライムゼリー」を6月2日に全国発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】名前からして気になる「スライムゼリー」。やはり、ただのゼリーではないようです。この商品の最大の特徴は、食べ方によって食感が変化す