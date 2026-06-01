ラッシングは初回に2度のABSで三振を演出【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発し、5回1/3を投げて4安打無失点の好投で5勝目を挙げた。今季最多の10三振を奪う内容の裏に、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手の“ファインプレー”もあった。初回にシュワーバー、ハーパーから見逃し三振を奪うなど3者凡退