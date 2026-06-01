ハーパー「最高の球が来る」【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地・フィリーズ戦で6回途中10奪三振4安打無失点と好投し、5勝目を挙げた。フィリーズは5安打で1得点に封じられ、ドン・マッティングリー監督代行は「明らかに素晴らしかった。本当に良いチームだ。今日のヤマモトに対しては我々はまずまずの仕事をできたと思うが、最終的に