「歯科医院の定期検診を予約していたのに忘れていた」「仕事や家庭の事情で予約していた検査に行けなくなってしまった」といった理由で、受診をキャンセルしてしまった経験はありませんか。【要注意】「えっ…」 これが「受診キャンセル」が患者＆医療現場に与える6つの“深刻な損害”です！今後、定期検診や検査などの予約をする際は、気を付けないと損をするかもしれません。なぜならネット上では「6月から医療機関で受診を