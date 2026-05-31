Wソックスは「右太腿裏負傷」のためIL入りを発表ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手が「右太腿裏負傷」のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。1年目にしてア・リーグトップタイの20本塁打を放っていた主砲を巡る“悲報”に、日本のファンも「本当に残念」「マジかぁ……楽しみの一つが減った」と肩を落とした。村上は29日（同30日）のタイガース戦で、3回の第2打席にニゴロを放った際に左足を負傷