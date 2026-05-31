2打席連発の14号ソロで佐藤輝明の本塁打数に並ぶ■阪神 4ー3 ロッテ（30日・ZOZOマリン）阪神が誇る主砲2人のアーチ競演に、敵地に駆けつけた虎党が歓喜した。阪神の森下翔太外野手は30日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテとの交流戦に「2番・左翼」で出場。5回に2打席連続となる14号ソロを放ち、「打球の質が別格すぎる」「連発はさすがにヤバい」と驚くファンが目立った。森下が虎ファンが埋まった左翼席へアーチを連