村上頌樹から一発■ロッテ ー 阪神（30日・ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・安田尚憲内野手が30日、阪神戦で3年ぶりの本塁打を放った。バックスクリーンへの一撃に、村上頌樹投手も呆然としていた。安田はこの日、1軍に昇格した。「7番・三塁」で先発出場し、0-1で迎えた2回の第1打席だった。カウント1-0から村上が投じた直球を一振り。凄まじい打球が中堅手の頭上を越え、今季1号を叩き込んだ。NPB+によると、打球速度165.9キ