一塁到達後、放送席が注目した村上の仕草【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）即座に見せた“反応”が負傷したことを示していた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で出場。3回の打席で一塁へ激走した際、右太もも裏を痛めて交代した。放送席は一塁を駆け抜けたとき、村上が見せた仕草に注目した。3回1死一塁で迎えた第2打席、村上が放っ