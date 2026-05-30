「2番・一塁」で先発出場【MLB】Wソックス ー タイガース（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の打席後に代走が送られ、途中交代となった。球団は右ハムストリングの張りによるものと発表した。3回1死一塁で迎えた第2打席、村上は二ゴロに終わるも右ハムストリングを負傷。直後にアクーニャが代走に送られ、ベンチに退いた