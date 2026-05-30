オイシックスが発表オイシックス新潟は30日、DeNAでもプレーした高田琢登投手が、29日付で移籍のため退団したと発表。今後、高田は韓国の斗山ベアーズでプレーする。左腕の高田は、2020年ドラフト6位でDeNAに入団。1軍登板はなく、2024年のシーズン終了後に戦力外となり、2025年からオイシックスに在籍していた。オイシックスが発表した高田のコメントは以下の通り。「このたび、KBOの斗山ベアーズへ移籍することになりまし