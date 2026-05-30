通算2186安打の内川聖一さんが「大人の野球レッスン」で打撃指導「投稿打低」時代のバッターに必要なのは、決して受け身にならない“発想力”だ。NPB通算2186安打の名球会バッターで、セ・パ両リーグ首位打者の実績を持つ内川聖一さん（元横浜、ソフトバンクほか）と、大手スポーツメーカー・ミズノがタッグを組んでの「大人の野球レッスン」が4月下旬、東京都内で開催された。自らが培ってきた考え方をもとに熱い打撃指導を行った