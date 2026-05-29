宝塚記念ファン投票の最終結果が発表され、2025年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）が36万6039票を集め、1位に輝いた。第1回、中間発表に続いて首位をキープし、ファンから高い支持を集めた。最終結果の有効投票数は416万8985票。クロワデュノールが36万6039票を獲得してトップとなり、2位には34万8698票のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）、3位には32万1563票のマスカレードボール（牡4・美浦・