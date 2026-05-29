ものや習慣を手放して、お金が貯まるようになった実例を紹介します。貯金ゼロから貯まる家計をかなえた、元・浪費家でインフルエンサーのOdekoさんのケースです。今回は、すぐ買う習慣や無理な我慢などの、やめてよかったことを教えてもらいました。やめ活を始めたらお金の使い方が変わった結婚以来、夫と「財布は別々」の暮らしをしてきたOdekoさん。食費などの生活費は夫が払い、自分の服やコスメなどはなにも考えずに浪費する生