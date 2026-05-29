喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、モーニングサービスのドリンクとして「コーンスープ」を選べることを紹介しています。【画像】コメダ公式「実は…」モーニングで選べる意外なメニュー！（5枚）モーニングサービスの対象ドリンクに「コーンスープ」も！公式アカウントは、「実はモーニングサービスのドリンクとしてコーンスープを頼めることはご存じでしょうか？コメダ珈琲店こだわりのトーストをコー