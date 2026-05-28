世界を股にかける、笑顔のガチ勢ポケGOトラベラー『shino game』をご紹介します。世界を股にかける、笑顔のガチ勢ポケGOトラベラー『shino game』今週のピックアップ『トラブルも…？この為にソウルに来たんだよ！シティサファリ2日目！【ポケモンGO】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますshinoさん：「私は福島県出身で、ポケモンGOのYouTube動画を投稿しております『shino』と申します」 ――YouTubeでのご活動を始めたきっ