（株）小野部製凾所（千代田区）は５月２６日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には坂口昌子弁護士（千鳥ヶ淵法律事務所、港区西新橋２−９−１）が選任された。負債総額は債権者約２００名に対して約１５億円。医薬品の包装紙器製造を中心に手掛け、製薬会社などに販路を築いていた。１９９０年８月期は売上高２６億３４３万円をあげていたが、以降は減収で推移していた。「新型コロナウイルス」が感染拡大し