蒸し暑くなってくると、気になるのがふとんのジメジメ感。「なんだか寝苦しい」「寝てもスッキリしない」……湿気がこもると、睡眠の質が下がってしまうこともあります。 そんな悩みを解消すべく、今回は快眠セラピスト・三橋美穂さんにふとんの湿気対策を教えてもらいました。おすすめ快眠グッズもあわせてご紹介します！ふとんがジメジメして寝苦しい。どうすれば快適になる？ふとん乾燥機や除湿シートで湿気をうまく除去してふ