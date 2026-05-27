自治体の健康寿命を延ばす取り組みを表彰する「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード」で大分県由布市が優秀賞を受賞しました。 【写真を見る】クアオルト健康ウオーキングアワード由布市が優秀賞総合計画に健康事業盛り込む大分 「クアオルト健康ウオーキング」はドイツ発祥の健康法で、野山での散策などを通じて心身の健全化を目指します。太陽生命保険が特別協賛するコンテストで