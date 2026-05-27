25日から祖母山に登ったとみられる大分市内の49歳女性と連絡がとれなくなっていて、警察と消防が捜索を開始しました。 【写真を見る】祖母山に登山して遭難か49歳女性が行方不明登山口に車、警察と消防が捜索開始大分 行方がわからなくなっているのは、大分市豊饒の利根優子さん（49）です。 利根さんは25日、「祖母山に登山に行く」と告げて自宅を出たまま帰ってこないことから、親族が27日朝、警察に届け出ました。利根