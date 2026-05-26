西田陸浮のMLBデビュー戦、元NPB選手が勝利投手に【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地のツインズ戦で「9番・右翼」でメジャーデビューした。2回の守備ではホームへの好返球で二塁走者をアウトに仕留め、初の補殺を記録。バットでも4回にメジャー初安打となる中前打を放つなど攻守で躍動した。MLBドラフト経由でメジャーデビューしたのは西