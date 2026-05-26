大分県内でも増加している民泊施設の実態を把握しようと、初めて行政と宿泊施設の組合関係者らが連携した会議が26日、初めて開催されました。 【写真を見る】ごみ処理や駐車トラブル…民泊の実態調査へ、大分県内に1235施設官民連携会議が発足 増加する「民泊施設」 県が開催した会議には、別府市や由布市のほか、宿泊施設の組合関係者らが出席しました。 県によりますと、県内の民泊や簡易宿所は1235施設あり、年々増えてい