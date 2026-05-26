ウミガメが安全に上陸できる綺麗な海岸にしようと5月26日、美波町の大浜海岸で地元の子どもたちが清掃活動を行いました。美波町の大浜海岸では、ウミガメに安心して上陸してもらおうと、毎年この時期に、地元の子どもたちと海上保安部が協力し、「大浜ゴミ0（ゼロ）作戦」と銘打った清掃活動を行っています。26日の清掃には、地元の小中学生と教職員ら約240人が参加しました。ここ数年はウミガメの上陸回数が1桁で推移していること