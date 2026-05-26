大分県内で教育や文化・環境保全などの発展や育成に取り組む9団体に大分放送文化・スポーツ振興財団から助成金が贈られました。 【写真を見る】障害超えてダンス楽しむボランティア団体などに助成金大分放送文化スポーツ振興財団 大分放送文化・スポーツ振興財団は地域貢献活動の一環として、県内の教育や文化スポーツなどの発展や育成に向けた事業に対して毎年、助成金を贈呈しています。 26日の贈