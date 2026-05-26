EIZO株式会社は、31.5型のカラーマネージメント液晶モニター「ColorEdge CS3200X」を7月31日（金）に発売する。 4K UHD（3,840×2,160）での表示に対応したカラーマネージメントモニター。スタンダードモデルにあたる「ColorEdge CS」シリーズにおいて、これまで最大だった27型を上回る31.5型を採用した。 デジタルシネマ規格であるDCI-P3の色域を96%、Adobe RGBを99%カ