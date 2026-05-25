【モデルプレス＝2026/05/25】ファミリーマートと人気サッカー漫画『キャプテン翼』の45周年を記念し、作中の登場人物「ロベルト本郷」をイメージした、オリジナルパッケージのウイスキーが、2026年5月25日（月）より「ファミマオンライン」にて数量限定で先着予約販売される。【写真】「ロベルト本郷」とのコラボウイスキー2種類◆各300本数量限定「ロベルト本郷」とのコラボウイスキーファミリーマート×『キャプテン翼』45周年