お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（54）が、体調不良により休養することが先月28日、発表された。テレビとラジオを合わせて12本ものレギュラー番組を抱え、過労がたたったのではないかと指摘されている。日常生活の過酷さは、いかほどだったのか。＊＊＊【写真を見る】ブレイクの理由？バナナマン日村の「美人妻」最も忙しくてハードな日々実は、日村より多くのテレビ番組に出演しているタレントは、それなりの人数が