「昔は似合っていたのに、最近なんだかしっくりこない…」そんな服はありませんか？50代になると、体型や肌映り、着心地の感じ方も少しずつ変わってきます。衣替えは、“今の自分に合う服”を見直す絶好のタイミング。今回は、ライフオーガナイザーの尾花美奈子さんに、手放してラクになった服の特徴を教えてもらいました。1：ダークカラーで“顔色が沈む”トップス昔は「引き締め色」として重宝していたダークカラーのトップス