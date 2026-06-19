「思い切ってはじめてみたの、投資」堀田真由さんが魅せる等身大の一歩 三菱UFJ eスマート証券の新CMが到着！

「思い切ってはじめてみたの、投資」 堀田真由さんのひとことが、妙に刺さる

笑い声に包まれた現場から生まれた、温かいCM

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*取引手数料が無料となるお取引には各種条件・ご留意事項がございます。詳しくは三菱UFJ eスマート証券のホームページでご確認ください。

「名前だけでも覚えてください」 長い社名を逆手にとった三菱UFJ eスマート証券の本気

メイキング映像もチェック！「いい未来に、いい投資。」をもっと身近に

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堀田真由さんがとんかつを頬張りながら、同僚にさらりと告げる。「思い切ってはじめてみたの、投資」。そんな新CMが編集部のもとに届きました。投資の話ってどこか身構えてしまうものだと思っていたのですが、ここで描かれているのは、ごく普通のランチタイムの一コマなんです。これは、三菱UFJ eスマート証券の新CM「投資、はじめてみた！」篇。6月20日（土）より全国で放送開始となります。一足先に、堀田さんの等身大な姿と三菱UFJ eスマート証券ならではのサービスの魅力をチェックしていきましょう！CMの舞台は、同僚とのランチタイム。堀田さんがおいしそうにとんかつを頬張るところから始まります。最近どこかいきいきしている堀田さんに、同僚が気づいて声をかける。すると堀田さん、笑顔でこう返します。「思い切ってはじめてみたの、投資」宣言でも自慢でもなく、新しいお気に入りのお店を教えるような、軽やかなトーン。それがなんだか小気味よくて、つい「わかる、そういう感じで始めたい」と思ってしまいました。KTVドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』や映画『君のクイズ』、2025年10月からは『アナザースカイ』MCとしても活躍中の堀田さんだからこそ出せる、飾らない自然体の演技です。実はこのCM、前作の続きでもあります。堀田さんは2026年3月に三菱UFJ eスマート証券のイメージキャラクターに就任。前作では「投資をはじめてみようかな」と一歩を踏み出す決意が描かれていましたが、今回はその先、「納得して、実際にはじめた」姿が描かれています。三菱UFJ eスマート証券は、MUFGグループの安心感を基盤に、国内株式手数料0円やクレカ積立といったおトクなサービスが揃うネット証券会社。資産形成のはじめの一歩を踏み出したい人から本格的に運用したい人まで、幅広い層から注目を集めています。そんな三菱UFJ eスマート証券のCM出演2回目となった堀田さん。前回を経てリラックスした表情で現場入りし、「実際に投資をはじめた」という役どころを持ち前の明るさでいきいきと演じました。特に、各サービス名をさまざまなパターンでコメントするカットでは、試行錯誤しながら熱演する堀田さんに、スタッフからも思わず笑みがこぼれる場面もあったそう。終始和気あいあいとした笑い声に包まれた撮影現場の空気感が、そのまま画面ににじみ出ています。堀田さんは今回のCM出演にあたり、次のように話しています。「一歩踏み出すことで気持ちが前向きになり、日常が少し明るく見えてくる。そんな変化を感じていただける新CMになっていると思います。ぜひ皆さんも、三菱UFJ eスマート証券の新CMチェックしてみてください。イースマね！」そして今回、本編CMに加えて複数のバンパー広告（YouTubeの6秒CM）も制作されています。「三菱UFJ eスマート証券」という社名、正直ちょっと長いですよね。実はそれ、百も承知。だからこそ、社名を覚えてもらうための工夫を、バンパー広告でとことんやっています。堀田さんが画面越しに「イースマね」と囁いたり、「覚えた？」と聞いてきたり、コミカルな動きで社名を投げかけてみたり。なかには冒頭から「名前だけでも覚えてください」と、長い社名を逆手にとって正面突破するタイプまで。なんというか、潔くて笑えます。こういうユーモアのある見せ方、嫌いじゃないです。もし見かけたら、堀田さんがこちらに語りかけてくる6秒間、ちょっと注目してみてください。撮影の裏側を収めたメイキング映像は、三菱UFJ eスマート証券のYouTube公式チャンネルで限定公開中。CMには収まりきらなかった堀田さんの素顔や、現場のあたたかな雰囲気をたっぷり楽しめます。「いい未来に、いい投資。」――三菱UFJ eスマート証券が届けるこのメッセージは、難しい言葉も、背伸びした決意も必要としません。ランチを食べながら笑顔で話す堀田さんのように、自分のペースで、納得のいく形で投資をはじめてみる。そのきっかけが、このCMにあるかもしれません。MUFGの安心感を背景に、国内株式手数料0円、クレカ積立、ポイントサービスと「まるっとおトク」な三菱UFJ eスマート証券。気になった方は、「イースマ」で検索して、あなたらしい資産形成の一歩を踏み出してみてください。