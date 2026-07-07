今回は、小5の娘に妻の悪口を言うモラハラ夫のエピソードを紹介します。

「職場の同僚で、優しくてとにかく真面目だった夫と結婚した私。結婚を機に仕事を辞めることになりました。そして結婚後間もなく妊娠し、娘にも恵まれましたが、妊娠が分かって以来、夫はモラハラ男に変貌したんです。

毎日のように私に暴言を吐き、子どもが生まれてからもそれは変わらず、むしろエスカレートしていきました。

今娘は小5ですが、この前夫が娘に『母さんみたいになるなよ？』『母さんは無能だから専業主婦なんだ』と言っていたと聞き、怒りを通り越してあきれました。正直夫とは離婚したいですが、娘のことを考えると悩んでしまいます」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫はこの女性にとにかく冷たく、毎日のように暴言を吐いているそうで、娘さんもそれを聞いているそうです。娘さんに悪影響が出ないか心配ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。