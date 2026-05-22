いつもキレイでスッキリ整った部屋で過ごしたいと思ったことはありませんか？元・片づけが苦手な整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101エディターの大熊江美子さんもそんなひとり。10年前の引越後は整った状態をキープするためにがんばっていましたが、ある出来事をきっかけに、散らかっていてもOKと思ってラクに。やめてよかったことについて語ります。片づけはだれのため？「完璧」を手放すきっかけ10年ちょっと前、今