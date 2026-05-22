おトクで便利な商品がそろう「業務スーパー」。冷凍食品やレトルトを上手に活用すれば、忙しい日のごはんづくりがぐっとラクになります。とはいえ、「時短したいけど、栄養バランスも気になる…」という人も多いはず。そこで今回は、業務スーパー好きの育児漫画家・モチコさんが、包丁もまな板も使わずにつくれる“ファミレス風ドリア献立”を紹介。20分で完成する時短レシピは必見です！業務スーパーには、忙しい主婦を支える「便