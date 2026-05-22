ＦＲＯＮＴＥＯが続伸している。２１日の取引終了後に、非構造化ドキュメントデータを解析するＡＩソリューション「ＫＩＢＩＴＬｉｂｒｉａ（キビットリブリア）」に、生成ＡＩとのＡＰＩ連携機能を新たに搭載したと発表しており、好材料視されている。これにより、「ＫＩＢＩＴＬｉｂｒｉａ」で検索・抽出したドキュメントデータをもとに、生成ＡＩによる要約・分析や、類似事例を踏まえた対応策の提案ま