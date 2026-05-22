ABCテレビ「虎バンチャンネル」で掛布氏とファンが選出阪神の才木浩人投手が、4月7日のヤクルト戦で記録した“16奪三振”が、3・4月度の「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」に選ばれた。才木は受賞式で「真っ直ぐをしっかり投げられるようにやっていきたいと思います」と意気込みを語った。右腕の“奪三振ショー”が阪神ファンの心を奪った。3者連続三振を2度マークするなど、初回から8回まで全てのイニング